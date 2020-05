19/05/2020 | 14:20



A Caixa Econômica Federal confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que irá manter suas agências em funcionamento nos próximos dias para atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial, a despeito do feriado decretado na cidade de São Paulo.

"Com o objetivo de evitar aglomerações, longas filas e a sobreposição de calendários, a Caixa informa que manterá as agências em funcionamento em todo o estado de São Paulo, de 8h às 14h, para atendimento do Auxílio Emergencial, conforme calendário divulgado. No sábado também haverá abertura de unidades", informou a instituição por meio de nota.