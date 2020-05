Vereador de S.Bernardo, Aurélio testa positivo para Covid-19

Raphael Rocha

19/05/2020 | 14:17



O vereador Aurélio Bacelar de Paula (PSDB), de São Bernardo, foi diagnosticado com a Covid-19. O resultado do exame foi divulgado na manhã desta terça-feira (19) e confirmado pela direção da Câmara.

Em primeiro mandato, o tucano tem 57 anos e ficará isolado. Na semana passada, o plenário aprovou mudança na LOM (Lei Orgânica do Município) para permitir a realização de sessões virtuais. Os trabalhos serão realizados apenas quando houver pauta extraordinária – portanto, não estão agendados para esta quarta-feira (20).

Aurélio, eleito em 2016 pelo PTB, está internado no Hospital Neomater, no Rudge Ramos. Segundo pessoas próximas do vereador, ele apresentou os primeiros sintomas na noite desta segunda-feira (18), quadro que teria se agravado na manhã desta terça-feira. Ele está no quarto e, após a confirmação do diagnóstico de Covid-19, foi medicado.

O presidente da casa, Juarez Tudo Azul (PSDB), encaminhou ofício ao prefeito Orlando Morando (PSDB) pedindo que os parlamentares e assessores passem por testes rápidos de Covid-19, já que os políticos e seus colaboradores têm ido às ruas para atender demandas populares. “Um assessor do Samuel (Alves, PSDB, agora suplente) e um assessor do Tião (Mateus, PT) testaram positivo. Agora foi o Aurélio. Fiz esse pedido para dar tranquilidade à Câmara.”

Um dos vereadores que tiveram contato com Aurélio foi Reginaldo Burguês, parlamentar recentemente filiado ao Podemos. Ele argumentou a funcionários da mesa diretora que estava de máscara e tomou todos os cuidados possíveis na breve conversa que teve com Aurélio na manhã desta segunda-feira.