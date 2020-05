PIB da Rússia cresce 1,6% no 1º trimestre, na comparação anual

19/05/2020 | 13:50



O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresceu 1,6% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira, 19. O resultado representa uma desaceleração, já que no quarto trimestre o avanço anual havia sido de 2,1%.

A Capital Economics considera, porém, que o número mais recente "quase certamente não conseguiu capturar a extensão das medidas para conter o vírus", já que o governo não implementou medidas para restringir a circulação de pessoas até o fim de março.

A consultoria espera resultado bem pior no segundo trimestre e diz que, com a disseminação do vírus não controlada e "apoio fiscal limitado", a Rússia corre o risco de uma recuperação mais lenta do que a antecipada até então.