Covid-19: Volkswagen oferece desconto em peças e limpeza gratuita aos profissionais de saúde

Da Redação

Do Garagem360



19/05/2020 | 13:48



Durante todo o mês de maio, os profissionais da área de saúde que realizam serviços nas concessionárias da Volkswagen, contaram com descontos no atendimento e desconto de 10% em peças e mão de obra nos serviços de revisão, troca de óleo, pastilha e disco, alinhamento e balanceamento.

Desconto aos profissionais de saúde

Além disso, os profissionais podem adquirir gratuitamente o serviço de oxigenação – tecnologia que elimina fungos, bactérias e outros microrganismos do ar-condicionado e também odora as ruínas do veículo.

Para ter direito aos benefícios da parceria entre a Volkswagen e a Assobrav, o profissional de saúde deve apresentar sua carteira de registro no Conselho competente diretamente na concessionária.

10 carros mais vendidos no mundo

Se o Chevrolet Onix domina as vendas no Brasil e na América do Sul, no mundo o Toyota Corolla segue firme no ranking de emplacamentos. É o que revela os dados da consultoria Focus2Move, cujas informações apontam que o modelo é o carro mais vendido no planeta em 2020 (até fevereiro).

Na galeria, confira quais são os 10 modelos mais vendidos neste ano.