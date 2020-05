Furou a quarentena? Neymar manda jatinho buscar amigas no Paraná para passar fim de semana com ele em Mangaratiba

19/05/2020 | 13:10



Parece que Neymar Jr. não está cumprindo à risca as determinações de isolamento social em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, duas amigas do jogador de futebol foram passar o último fim de semana com ele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

As influenciadoras, Ana Mosconi e Virgínia Fonseca, teriam saído de Londrina, no Paraná, a bordo de um jatinho, para passarem o fim de semana na mansão de Neymar Jr. na Costa Verde do Rio.

Elas teriam viajado a bordo do jatinho particular que Neymar mandou para buscá-las no sul do país. Nas redes sociais, a consulta de atividades da aeronave de Neymar foi compartilhada, comprovando que o jatinho esteve mesmo em Londrina e também decolou no Rio de Janeiro.

As influenciadoras não publicaram conteúdo nas redes sociais durante o tempo que estiveram com Neymar Jr. Elas apenas voltaram a usar o Instagram na segunda-feira, dia 18, quando já estavam em suas casas. As duas explicaram aos seguidores que estavam sumidas pois tiraram o fim do semana para descansar.

Ainda de acordo com a colunista, amigos de Neymar também passaram o fim de semana na mansão em Mnagaratiba e não se intimidaram em revelar a curtição na web. Eles publicaram momentos com o jogador enquanto assistiam a live de Wesley Sagadão com Luiz Carlos, do Raça Negra.

A assessoria de imprensa de Neymar afirmou que não irá comentar o assunto, mas confirmou que o jogador segue cumprindo o isolamento social desde que chegou ao Brasil.

No fim de semana anterior, Neymar Jr. foi acusado de furar a quarentena depois que uma amiga foi vista circulando na mansão dele. A assessoria se manifestou informando que a moça não teve contato com o craque, já que havia sido convidada pelo chef de cozinha de Neymar. Ela, aliás, está passando a quarentena no mesmo condomínio onde Neymar está residindo.