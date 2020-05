Irmã caçula de Miley Cyrus, Noah Cyrus desabafa sobre crescer na sombra da famosa cantora

19/05/2020 | 13:11



Não é fácil ser a irmã mais nova, principalmente quando se é irmã de Miley Cyrus. Durante uma live feita pelo Instagram, Noah Cyrus, hoje com 20 anos de idade, comentou com os fãs sobre como foi crescer e seguir a carreira como cantora sendo constantemente comparada à famosa irmã.

Na última sexta-feira, Noah lançou o EP The End of Everything contendo oito músicas, trabalho que inclusive levou o nome da cantora aos tópicos mais comentados do Twitter no Brasil. A letra de uma das canções, no entanto, chamou a atenção dos internautas. Na música Young & Sad, o refrão traz um trecho que pode ser traduzido como:

Minha irmã é como o arco-íris, trazendo boa luz para onde ela vai, e eu nasci para nuvens de chuva, abençoada em suas sombras.

Durante a live, a cantora explicou aos fãs o que quis dizer com essa frase, e revelou que durante muito tempo se sentiu inferior à sua irmã por conta de tudo que lia na internet:

- Eu sempre senti que era a pessoa que ninguém dava a mínima devido ao que as pessoas me diziam online. Porque é por isso que todo mundo sempre me diz que, não importa o que, eu estaria nessa sombra.

Durante o relato, Noah chegou a ficar emotiva e a chorar um pouco, revelando que ter que encarar esse tipo de comentário foi absolutamente insuportável:

- Eu sempre acreditei nisso, e isso é tão difícil de superar, você sabe, e foi algo que ouvi toda a minha vida, todos os dias. Era isso ou aquilo que eu não era suficiente, era da minha aparência ou o jeito que sou. Como eu disse outro dia, às vezes sinto que nem respiro direito.

A música, afinal, foi uma maneira que a cantora encontrou para finalmente colocar para fora essa mágoa para conseguir superar a situação e seguir em frente. Noah também interagiu diretamente com os internautas, comentando que eles também conheciam o poder que as redes sociais têm para colocar as pessoas para baixo:

- Eu só queria falar sobre isso de uma vez por todas, porque essa foi uma grande parte da minha vida, e provavelmente não vou mais falar sobre isso. Vocês são jovens, conhecem a internet. Foi muito difícil para mim, então essa música é muito difícil de superar.