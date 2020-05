Fátima Bernardes se ausenta do Encontro por problema dermatológico, mas garante: - Não tô com Covid-19

19/05/2020 | 13:10



Na manhã dessa terça-feira, dia 19, Fátima Bernardes se ausentou do Encontro com Fátima Bernardes e Patrícia Poeta e André Curvello estiveram por lá para apresentar o programa. A própria Fátima, logo no começo da atração, apareceu por meio de uma ligação para explicar que a sua ausência se deu por conta de um problema dermatológico e garantiu que está tudo bem:

- Tá tudo ótimo! Eu quis logo falar para vocês para ninguém ficar preocupado. Há duas semanas eu venho tentando resolver um sinalzinho que estava meio irritadiço e fazendo essas consultas online como a gente deve tentar fazer. Passa pomadinha, passa maquiagem, mas não resolve. E aí ontem a minha dermatologista falou: vem aqui que eu vou dar uma olhada. Ela achou melhor a gente fazer uma cauterização, fazer uma retirada de um material para exame, e aí eu vou ter que ficar 48 horas sem colocar maquiagem para que a cauterização cicatrize direitinho. E a gente sabe, né, é maquiagem, retoque, então não daria para fazer uma cicatrização direito. Então é só uma cauterização mesmo, mas aí eu vou ficar de molho 48 horas.

A namorada de Túlio Gadêlha ainda continuou:

- Graças a Deus eu tenho parceiros como vocês para tocar o Encontro porque aí na quinta-feira [dia 21] eu posso estar de volta. Mas tá tudo ótimo. É bom a gente falar porque nesses tempos de tanta doença as pessoas poderiam começar a imaginar: a Fátima tá com Covid [Covid-19, o novo coronavírus]. Eu não tô com nada, eu tô ótima, só com uma casquinha tentando cicatrizar aqui no rosto e quinta-feira deve estar tudo bem.

Menos mal, né?