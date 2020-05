Premier League anuncia seis casos da covid-19 após 748 exames

19/05/2020 | 13:01



A Premier League anunciou, nesta terça-feira que seis pessoas de três clubes testaram positivo para a covid-19 durante os 748 exames realizados no domingo e segunda-feira.

"Jogadores e funcionários que testaram positivo terão de ficar isolados por um período de sete dias", informou o comunicado a liga, que manterá em sigilo o nome das pessoas. "Nenhum detalhe específico sobre clubes ou indivíduos será fornecido pela Liga e os resultados serão divulgados após cada rodada de testes."

Ficou decidido na segunda-feira, após votação, que os clubes que disputam o Campeonato Inglês poderiam começar os treinamentos em grupos pequenos, mas sem contato. Alguns clubes já retornaram nesta terça-feira.

De olho na possibilidade de voltar com os jogos em junho, a liga decidirá no início da próxima semana quando vai permitir o contato entre os jogadores nas atividades. O Campeonato foi paralisado em 13 de março, na 29.ª rodada, a nove jogos do fim, com o Liverpool na liderança, com 82 pontos, 27 à frente do Manchester City.

No sábado, a Alemanha foi a primeira grande liga europeia a retomar os jogos. A Bundesliga somou dez pontos positivos em 1,7 mil testes, em 4 de maio, antes do retorno aos treinos.