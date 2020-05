Obituário - 19 de maio de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 17 de maio

Dulce Bernardina de Mello, 99. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia na Vila Santa Isabel, em São Paulo (SP). Costureira. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

João Ribeiro do Nascimento, 96. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Carpinteiro. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Encarnacion Garcia Pardo, 95. Natural da Espanha. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Anna Pereira Polizeli, 91. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Deonile Dias Martins, 86. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aletes Wilma Baptista Scotti, 86. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Waldemar Gomes, 84. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida dos Santos Baldarenas, 83. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Amália Lopes Y Lopes Martins, 82. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusto Savazi, 80. Natural de Barra Dourada, Distrito de Neves Paulista (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Cabeleireiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Raimundo de Sousa, 78. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Ramos Filho, 76. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dentista. Dia 17. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Júlio Pinto Filho, 76. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selmo Barbosa, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 17, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Aparecida Bernardo, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Rosa, 61. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido Aurélio, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Torneiro mecânico. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Wanderlei Rodrigues Silveira, 53. Natural de São Miguel Arcanjo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Mecânico. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 18 de maio

Teresinha Araujo Brito Damasceno, 76. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia na Vila Alpina, em São Paulo. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 14 de maio

Antonio Nobre Bezerra, 82. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 15 de maio

Miocho Obara, 94. Natural de Borebi (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Adevair Antonio Aquiles, 78. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Martins Aires, 77. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Tibúrcio Timóteo Delmondes, 76. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. dia 15. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima Rosentina Rocha, 66. Natural de Floresta Azul (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maria do Socorro de Sousa, 65. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Juraci Barbosa de Barros, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Edgard Buzatto, 60. Natural de São Paulo (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 16 de maio

José Carlos Dias, 81. Natural de Bambuí (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Deuslirio Rodrigues de Oliveira, 77. Natural de Rio do Antonio (Bahia). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Manuel Duarte, 65. Natural de Brás Pires (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 17 de maio

Alice Rosa de Lima, 83. Natural de Americana (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

SÃO CAETANO

São Caetano, sábado, dia 16 de maio

Mafalda Piai Palaretti, 95. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gleise Resane Luciano Petreca, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luis Carlos Gonçalves dos Santos, 71. Natura de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 17 de maio

Annemary Barbi, 82. Natural de São Caetano. Residia na Avenida Kennedy, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Albertina da Silva Von Rondow, 93. Natural de Chalé (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Teresinha Fernandes Maia, 82. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia em São Paulo (São Paulo). Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.

Luiz Carlos Pereira, 61. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Ari de Souza Sila, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Eunice Maria Silva dos Santos, 59. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ricardo de Oliveira Stojanov, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.