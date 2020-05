Após boatos, Megan Fox e Brian Austin Green anunciam separação

19/05/2020 | 10:11



Parece que, desta vez, é oficial: Megan Fox e Brian Austin Green estão se separando, após dez anos juntos. A notícia foi dada por Brian durante um episódio de seu podcast, no qual também comentou sobre as fotos de sua ex-esposa com o rapper Machine Gun Kelly, que deram o que falar.

Brian também revelou que ele e Megan estavam tendo dificuldades para se entender desde o fim de 2019, o que reforça a possibilidade de que um possível término estava em vista.

Em abril, o jornal The Daily Mail já havia levantado a possibilidade de uma separação ao constatar que o casal estava passando a quarentena em casas diferentes, e que Green não estava usando sua aliança de casamento.

No começo de maio, a atriz também foi flagrada sem o anel.

Apesar disso, o ator afirmou que não gostaria que as pessoas vissem a ex e Machine Gun como vilões da história, colocando-o como vítima:

- Eles são apenas amigos no momento. Eu confio no julgamento dela. Realmente não quero que Megan e eu estejamos em desacordo. Ele é minha melhor amiga há 15 anos e não quero perder isso.

O ator também afirmou que as férias em família serão mantidas para não prejudicar os três filhos do casal. Que maturidade, não é mesmo?