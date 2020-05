Sacramento, Pierre, Salem… Conheça as capitais dos estados americanos

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



19/05/2020 | 08:18



Os Estados Unidos conta com 50 estados, cada um deles representado por uma estrela na bandeira do país. Desses, alguns são bem famosos como a Califórnia e a Flórida. O que muita gente não desconfia é que as capitais dos estados americanos nem sempre as cidades mais badalas da região. Confira:

Capitais dos estados americanos