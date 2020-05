Região tem recorde de novos casos confirmados: 273

Anderson Fattori



18/05/2020 | 23:30



O número de moradores do Grande ABC infectados pelo novo coronavírus teve grande salto ontem, quando a região registrou recorde de novos casos confirmados da doença: 273 pacientes positivaram para Covid-19. Destes, 129 correspondem somente a Diadema, que passou de 483 para 612 acometidos. Outros 92 novos foram contabilizados em Santo André, que elevou o dado de 1.047 para 1.139, ultrapassando São Bernardo (1.108) como cidade de maior incidência entre os sete municípios.

Para tentar frear a proliferação do vírus, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), disse ontem que a administração segue com medidas drásticas. “Temos realizado diariamente ações de fiscalização, orientando, notificando e fechando estabelecimentos comerciais que não estejam cumprindo as determinações do decreto. Desde o início da quarentena, 430 estabelecimentos foram fiscalizados, 232 foram notificados e 103 foram fechados. Não nos agrada em nada isso, não queremos prejudicar pessoas, mas somos obrigados pela Justiça e pelo decreto estadual fiscalizar e cumprir o que determina a lei”, comentou o chefe do Paço diademense, que confirmou dois pancadões interrompidos durante o fim de semana.

Já com relação a tratamento, Lauro Michels deu boa notícia aos munícipes. “Hoje (ontem), recebemos a confirmação do Ministério da Saúde que os dez leitos (de UTI – Unidade de Terapia Intensiva) que fizemos (no Hospital Municipal) foram cadastrados e receberemos recursos para mantê-los por três meses: R$ 2,88 milhões. Nas últimas semanas, fizemos a contratação de dez leitos particulares de UTI no Hospital Dom Alvarenga, na região do Ipiranga (Capital), subindo para 40 o número total de leitos de UTI no município, sendo 30 exclusivos para tratamento de Covid. Estamos em processo de contratação de cinco leitos em hospital particular da cidade. As contratações desta maneira garantem mais agilidade, pois não é necessário comprar equipamentos, como respiradores nem contratar equipe completa, e podem ser usados imediatamente”, revelou. “Estamos levando a sério esta doença e fazendo o melhor que podemos. Então, faço mais uma vez o pedido: proteja sua família, fique em casa. E quando digo isso, não é na rua empinando pipa, na calçada tomando cerveja ou com os amigos fazendo churrasco”, emendou.

Com relação ao número de mortos, novos dez óbitos foram acrescentados à contabilidade do Grande ABC. Foram quatro vítimas fatais em Santo André (que chegou a 104), três em São Bernardo (146), uma em São Caetano (28), uma em Diadema (59) e uma em Rio Grande da Serra (cinco). Mauá manteve 38 e Ribeirão Pires, 11. No total, a região soma 391 perdas e tem ainda 7.465 pessoas aguardando resultado de exame.

Brasil supera Reino Unido com 254 mil positivados

A curva epidemiológica do Brasil segue em ascensão e, ontem, o País superou o número de casos confirmados do novo coronavírus do Reino Unido. São 254.220 positivados nos 26 Estados mais o Distrito Federal, enquanto o conglomerado europeu soma aproximadamente 247 mil infectados pela doença. Além disso, foram contabilizadas 674 novas mortes em solo brasileiro, chegando a 16.792 vítimas fatais.

Por outro lado, o Brasil superou a marca de 100 mil recuperados. De acordo com números do Ministério da Saúde, já são 100.459, o que representa 39,5% do total de casos no País.

Em São Paulo, segundo a secretaria estadual da Saúde, são 63.066 casos confirmados da Covid-19 e 4.823 óbitos (2.851 homens e 1.972 mulheres). Segundo balanço, o número de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) ocupadas na Grande São Paulo caiu de 92,2% para 89,3%, taxa ainda preocupante.