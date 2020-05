S.Bernardo retoma doação de cestas para profissionais afetados pela crise

Do Diário do Grande ABC



18/05/2020 | 23:38



São Bernardo iniciou ontem a segunda fase de distribuição de cestas de alimentos a setores específicos, que foram afetados pelos efeitos do novo coronavírus. Os primeiros a receber as doações foram os lojistas (da Feira Popular Lauro Gomes), ambulantes e permissionários devidamente licenciados, que somam 1.120 profissionais, além dos profissionais do setor do transporte escolar e monitores, em torno de 2.000 pessoas.

A distribuição ocorrerá até sexta-feira. Na sequência, a entrega será aos taxistas (324 pessoas), profissionais da limpeza (284), motoristas de aplicativo (1.300) e conservadores de sepulturas (96).

Ao todo, 5.888 cestas de alimentos serão entregues. Além dos itens básicos, foram adicionados demais produtos alimentícios, higiene pessoal e limpeza.

“Ponto fundamental que também estamos trabalhando é a solidariedade. A sociedade de São Bernardo tem dado resultado excelente, colaborando muito, por meio da central de recebimento do Fundo Social de Solidariedade. Desta forma, conseguimos auxiliar todos aqueles que foram atingidos pelos efeitos do vírus”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).