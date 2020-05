Santo André inicia higienização móvel em pontos de grande circulação

Do Diário do Grande ABC



18/05/2020 | 23:37



A Prefeitura de Santo André começou a realizar ontem mais uma medida de prevenção contra o novo coronavírus. Equipes passaram a circular pela cidade fornecendo orientações sobre a Covid-19, higienizando as mãos da população com álcool gel e distribuindo máscaras laváveis.

Ontem, a atividade aconteceu no Centro, nas ruas Coronel Oliveira Lima, Senador Flaquer e arredores. A ação será realizada de segunda a sexta, das 9h às 18h, cada dia em uma região diferente.

As equipes contam com três profissionais que utilizam mochilas com capacidade para nove litros de álcool gel. “Mais uma inovação que Santo André traz para prevenção e conscientização da nossa gente, em grande esforço para conter o avanço do coronavírus. Ações que são resultado de planejamento prévio, que nos coloca um hospital à frente do vírus e nos dá segurança para garantir assistência médica aos andreenses”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As medidas são extensão dos Pit Stops da Prevenção, que foram instalados em terminais de ônibus e feiras livres de Santo André.