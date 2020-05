A esperança ressurge

Do Diário do Grande ABC



Em meio a tantas notícias negativas relacionadas à proliferação do novo coronavírus, eis que surge fio de esperança. Chega dos Estados Unidos a informação de que teste de vacina contra o micro-organismo em oito pessoas mostrou resultados altamente positivos, o que abre possibilidade de, em breve, a humanidade poder se imunizar contra a maior ameaça à vida do último século. Como tudo na medicina e na ciência, é preciso ter cautela e evitar comemoração antecipada. Mas não deixa de trazer alento à sociedade o fato de que existe no horizonte a possibilidade de derrotar o inimigo que tanta tristeza trouxe ao mundo desde dezembro, quando os primeiros casos foram relatados na China.

Para o Brasil, a hipótese de cura chega no fúnebre momento em que o País assume a terceira colocação no macabro ranking de localidades com maior número de infectados do mundo. Até o começo da noite de ontem, constavam oficialmente como doentes pela Covid-19 254.220 brasileiros, o que coloca a Nação atrás apenas do líder Estados Unidos, com 1.504.386 casos, e da Rússia, com 290.678. É muita gente padecendo de mal que, na Europa, já está razoavelmente controlado. Ao invés de recorrer às lições de quem já passou pela pior fase da pandemia, as autoridades nacionais transformam o combate ao vírus em disputa política. Lamentável, embora não totalmente surpreendente.

A descoberta de vacina eficaz contra a Covid talvez seja a única maneira de reunificar o Brasil, ao menos temporariamente. E que fique a lição aos eleitores de que seus políticos não conseguem se unir nem em tempos de pandemia, o que é lamentável e deve servir de Norte para o próximo pleito.

É preciso deixar, ainda, algo bastante claro: a possibilidade de a vacina contra o novo coronavírus estar próxima não deve ser enxergado de maneira nenhuma como salvo-conduto para flexibilizar as medidas de profilaxia. O momento continua sendo o de seguir, com rigor, as recomendações das autoridades sanitárias. Mas agora com a esperança renovada na possibilidade de que, em breve, a cura vai chegar.