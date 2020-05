Kannemann comemora retorno aos treinos no Grêmio: 'Uma rotina boa'

18/05/2020 | 22:21



O zagueiro Walter Kannemann comemorou nesta segunda-feira a retomada dos treinos no Grêmio. Para o argentino, o retorno das atividades em campo favorecem o preparo físico dos jogadores para o futuro retorno do futebol, quando acontecer, e também ajuda a manter sua saúde mental.

"Gosto de vir treinar, fazer treino físico e fico mais feliz depois, mas não se sabe quando os jogos vão começar. Mesmo assim, considero uma rotina boa, que faz bem para mim, para minha cabeça, para o meu corpo e também para eu tentar me manter o melhor possível para quando tiver uma data para recomeçar o campeonato", comentou o argentino.

Quando estava em casa, longe do CT, o defensor comprou até uma bicicleta ergométrica para manter a forma física durante as férias antecipadas concedidas aos jogadores em razão da pandemia do novo coronavírus.

O Grêmio retomou os treinos na semana passada após bateria de testes para covid-19 no elenco e no clube e também depois de um processo de higienização nas dependências do CT Luiz Carvalho. Mas as atividades não voltaram a ser como era antes. O elenco foi dividido em grupos para manter o distanciamento social.

Para Kannemann, o processo de adaptação ainda está no começo. E deve levar a mudanças também quando os jogos forem liberados. "É bom ver que os campeonatos estão começando a voltar. Estão tentando encontrar algum jeito para minimizar os riscos e fazer com que o futebol continue", declarou.

"Sabemos que o tema da economia é muito importante também, e a vida das pessoas é mais. Então, estão tentando e acho que conseguiram encontrar um equilíbrio para continuar com a nossa vida, mas com os cuidados necessários para enfrentar este vírus."