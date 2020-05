Vídeos pró-Baleia Rossi causam polêmica

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



19/05/2020 | 00:01



Publicações de lideranças do MDB no Grande ABC causaram polêmica ao conter teor eleitoral e sugerirem que repasse aprovado pelo Congresso Nacional para auxiliar os municípios no enfrentamento da pandemia de Covid-19 foi idealizado pelo presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi. O plano prevê ajuda de R$ 340 milhões às sete cidades e aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ex-deputada estadual e ex-prefeiturável em Mauá, Vanessa Damo (MDB) compartilhou vídeo de Baleia afirmando que o município governado por Atila Jacomussi (PSB) receberá R$ 52 milhões do governo federal. “Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi vota favorável ao envio de R$ 52 milhões para o combate à Covid-19 em Mauá”, postou a emedebista. Nas imagens, o parlamentar cita o nome de Vanessa e diz que a correligionária “lutou muito para que isso se tornasse realidade”.

Em outra postagem, a página do MDB de São Bernardo compartilhou outro vídeo de Baleia, desta vez citando o município governado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). “Votamos o projeto de auxílio emergencial aos Estados e municípios, em entendimento entre Câmara dos Deputados, Senado e governo federal. São Bernardo vai receber R$ 93,8 milhões”, afirma o deputado, em mensagem semelhante à que foi gravada para Mauá.

Pré-candidata do MDB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Dayana Franco também compartilhou conteúdo semelhante. A emedebista, porém, foi mais contundente e, em live no Facebook, atribuiu exclusivamente a Baleia e a ela própria a transferência de recursos federais aprovados pelo Congresso Nacional para os municípios. “A live vai falar sobre o recurso que irá chegar ao município de Rio Grande da Serra, através do deputado federal Baleia Rossi, que está trabalhando em conjunto comigo para trazer mais recursos de R$ 5,6 milhões a Rio Grande”, publicou a emedebista, que também compartilhou vídeo de Baleia citando que “esse trabalho tem todo apoio da nossa amiga Dayana Franco”.

Questionado, o coordenador do MDB no Grande ABC, Bruno Gabriel, minimizou as publicações. “Os vídeos que foram publicados deixam muito clara a fala do deputado Baleia Rossi, comentando o voto feito em defesa dos municípios. O municipalismo é a principal bandeira do MDB.”