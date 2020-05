Vitória de Tatto expõe força de Luiz Marinho

Raphael Rocha



19/05/2020 | 00:01



No fim de semana, o ex-secretário de Transportes e ex-deputado Jilmar Tatto foi escolhido como pré-candidato do PT à prefeitura da Capital. Venceu por margem apertada diante do deputado federal Alexandre Padilha, em uma eleição voltada a dirigentes de colégios partidários. O triunfo de Tatto mostrou o tamanho da força do ex-prefeito de São Bernardo e atual presidente estadual do petismo, Luiz Marinho, dentro da máquina partidária. Tatto não detinha empatia da maioria dos filiados, mas sua vitória foi emblemática para Marinho, que defendeu seu nome desde o início do processo de escolha interna. A impressão a favor de Marinho foi tamanha que muitos dirigentes comparavam o poderio de Marinho no PT estadual ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no petismo nacional.

BASTIDORES

Apoio

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), depois de manifestar apoio à pré-candidatura do vereador Marcos Michels (PSB) à Prefeitura de Diadema e ver a direção da legenda diademense encaminhar adesão à pré-campanha do presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), voltou a dizer que sua vontade é a de que a sigla caminhe com o socialista. “Tenho falado com o Zé Carlos (Gonçalves, presidente do Cidadania em Diadema), ele sabe a minha posição. Ouvirei todos, obviamente. Nenhuma decisão, porém, será tomada sem a minha anuência. Eles (Cidadania em Diadema) sabem minha posição.”

Semivirtual - 1

Os vereadores de São Bernardo fizeram teste da sessão virtual, que começa a valer a partir de quarta-feira. Mas um fato chamou atenção: quase nenhum parlamentar estava em sua residência durante os trabalhos on-line. Tinha vereador até no plenário da Câmara. A maioria ficou em seus gabinetes, no prédio do Legislativo. A proposta das sessões virtuais é justamente para fazer com que os vereadores – em especial os que estão no grupo de risco – possam ficar em casa e trabalhar.

Semivirtual – 2

Tinha parlamentar em São Bernardo comemorando, à boca pequena, o fato de as sessões serem virtuais para fugir de reações intempestivas do líder do governo na casa, Pery Cartola (PSDB). Boa parte da bancada de sustentação não esconde incômodo com a postura de Pery em diversos debates reservados. Como cada vereador estará em sua casa – é o que a mesa diretora está recomendando –, esse inconveniente será evitado.

Impulso

Aliás, por falar nas sessões virtuais, a Câmara de São Bernardo abriu campanha interna para que os servidores se inscrevam oficialmente no canal do Legislativo no YouTube, por onde os trabalhos on-line serão transmitidos. A plataforma exige que haja pelo menos 100 inscritos para liberar a personalização de conteúdos, para facilitar acesso aos vídeos. O perfil da casa no YouTube é “Câmara Municipal de São Bernardo do Campo”.

Proposta

A Prefeitura de São Caetano encaminhou ontem à Câmara o projeto de lei instituindo o cartão merenda para alunos da rede pública durante a quarentena para conter a Covid-19. A oposição ao governo protocolou indicação sugerindo aumento nos valores praticados. A administração enviará R$ 90 por mês e por aluno. Os vereadores Jander Lira (DEM) e Chico Bento (PP) avaliam ser possível pagar R$ 180. Também chegou ao Legislativo o projeto de concede gratificação aos servidores da saúde.

Outdoor

O aval dado pelo presidente estadual do Avante, Josué Tavares, animou o empresário Erick Eloi, pré-candidato do partido à Prefeitura de Santo André. Tanto que Eloi espalhou outdoors pela cidade, parabenizando os enfermeiro, cujo dia foi celebrado em 12 de maio. Depois de se desfiliar do PT, alegando portas fechadas para encampar – ou discutir – o projeto eleitoral do partido em Santo André, o empresário recorreu ao Avante para sua empreitada.