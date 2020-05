A noite da tomada do Pacaembu pelo Flamengo

Ademir Medici

19/05/2020 | 00:01



O garotinho

Texto: Aparecido Roberto Rodrigues

Foi num jogo Flamengo e Grêmio pela Taça Libertadores da América. Tinha que ser campo neutro. O ano: 1984.

Eu trabalhava na Polibrasil, em Capuava, e fui com uns amigos do Nordeste que torciam pelo Flamengo. Nos arredores do Pacaembu, os colegas compraram ingressos de cambista. Eu achei muito caro e resolvi aplicar em cima do Osmar Santos, o “garotinho de Marília”.

Nasci em Santa Cruz do Rio Pardo. O Osmar passou por mim. Cumprimentei-o.

– Fala conterrâneo.

Osmar parou e perguntou de onde eu era. O papo foi legal.

– Osmar, deixa entrar com você carregando esse monte de fios.

– É pra já, garotinho.

Resumindo: assisti ao jogo em lugar bacana. No segundo tempo procurei meus amigos e só foram gargalhadas. Na volta ao ABC, matamos a fome comendo esfihas no tio ali da Vergueiro.

Nota – A partida assistida por Aparecido Rodrigues foi numa quinta-feira à noite, 19 de julho de 1984. Jogo extra, 0 a 0 no tempo normal, mesmo placar na prorrogação. Resultado beneficiou ao Grêmio, que foi à final e acabou batido pelo Independiente.

O Grêmio treinado por Carlos Froner e com De León e Renato Gaúcho; o Flamengo do técnico Zagallo, já sem o Zico (vendido à Udinese), mas com Tita e Bebeto.

Era invasão flamenguista ao Pacaembu, com muitos torcedores residentes na Grande São Paulo, caso do nosso missivista.

Diário há meio século

Terça-feira, 19 de maio de 1970; ano 12; edição 1237