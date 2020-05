Saiba como se preparar para uma entrevista de emprego online

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



18/05/2020 | 19:18



Com a pandemia do novo coronavírus, o home office começou a ser implantado por diversas empresas, para zelar pela saúde dos funcionários. Além de afetar o trabalho, esse distanciamento impacta as seleções de novos colaboradores. Agora, as reuniões passaram a ser por videoconferência para evitar o deslocamento e contato dos recrutadores e candidatos.

Para auxiliar os profissionais durante esse momento, os especialistas da Robert Half, empresa de seleção e recrutamento de funcionários, juntaram seis dicas para manter o profissionalismo e demonstrar confiança mesmo a distância.

Teste a tecnologia

Antes da reunião marcada, baixe a plataforma de vídeo que será utilizada na sua entrevista. Também é importante testar a câmera, o microfone e o alto-falante para garantir que estejam funcionando corretamente. Você pode fazer um teste com algum conhecido seu, para se familiarizar com as funcionalidades da ferramenta e estar pronto para quando for a hora da conferência.

Escolha o local adequado

Outro ponto importante na hora de se preparar para uma videoconferência é selecionar um ambiente tranquilo e bem iluminado. Além disso, é essencial verificar se ninguém irá interrompê-lo durante a transmissão, para não quebrar o fluxo da entrevista. Também é ideal manter o celular no silencioso e desativas as notificações, para você não se distrair no meio da reunião.

Vista-se profissionalmente

Mesmo estando em casa, é essencial que você escolha uma roupa que passe um sentimento de confiança e profissionalismo. Também é importante se vestir completamente, não apenas da cintura para cima, como muitos candidatos fazem.

Mantenha a postura

Olhe para câmera ao falar, balance a cabeça visivelmente e sorria. Também é necessário que você mexa os braços conforme a sua fala, para não parecer tímido, e mantenha uma boa postura.

Drible o nervosismo

Para manter a calma antes da entrevista começar, você pode entrar na conferência de 5 a 10 minutos mais cedo. Assim, você terá um tempo para se tranquilizar e ter certeza que tudo está funcionando normalmente.

Envie um agradecimento

Por mais que a seleção seja a distância, você deve agir da mesma forma como se fosse presencialmente. Antes de concluir a conversa, pegue o e-mail do recrutador e envie uma nota agradecendo pela oportunidade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Confira alguns equipamentos que você pode adquirir para tornar o home office mais confortável: