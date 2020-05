Estado do Rio confirma mais 4.427 casos de covid-19 e 137 mortes em 24 horas

18/05/2020 | 18:49



O Estado do Rio de Janeiro confirmou mais 137 mortes por covid-19 no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta segunda-feira, 18, pela Secretaria Estadual de Saúde. São 96 mortes a mais do que o Estado de São Paulo registrou nesse mesmo período (41). O número de casos confirmados no Estado do Rio nesse período também é muito maior: foram 4.427 casos a mais, contra 661 em território paulista.

O número recorde de casos confirmados em 24 horas se deve à ampliação da capacidade dos laboratórios que fazem os testes, segundo a secretaria estadual de Saúde. No total, o Estado de São Paulo segue com número total muito maior de casos (63.006, contra 26.665 no Rio) e de mortes (4.823 em São Paulo e 2.852 no Rio).

No Rio, 941 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 21.961 vítimas da doença estão curadas.

Os dez municípios com maior número de casos são a capital (13.443), Niterói (1.968), Nova Iguaçu (1.168), Duque de Caxias (1.155), São Gonçalo (849), São João de Meriti (600), Volta Redonda (544), Itaboraí (523), Belford Roxo (494) e Mesquita (407).

Os 2.852 mortos no Estado do Rio estão principalmente concentrados na cidade do Rio de Janeiro (1.960), Duque de Caxias (148), Nova Iguaçu (95), São Gonçalo (66) e Niterói (65).