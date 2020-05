Kelly Key fala sobre câncer de pele: Acredito que já não tenho mais nada

18/05/2020 | 18:11



Kelly Key revelou que foi diagnosticada com câncer de pele e compartilhou que passou por uma microcirurgia para retirada de uma bolinha na região da boca que continha um tumor maligno. Nesta segunda-feira, dia 18, a cantora usou o Instagram para falar mais sobre os procedimentos que fez:

Para quem não sabe, fiz três pequenos procedimentos (em três momentos diferentes). Em novembro do ano passado fizemos apenas uma pequena biópsia de uma lesão da face próxima ao nariz (um pequeno pedaço para sabermos o diagnóstico). Em fevereiro deste ano retiramos essa lesão pois o resultado mostrou malignidade (câncer) pouquíssimo agressiva (confirmado até com imuno-histoquímica) mas precisei retirar a lesão. Aproveitamos para fazer uma varredura tanto no rosto quanto no corpo... Nesse dia, retiramos mais quatro lesões: outra na face e outras três lesões pelo corpo. Faz algumas semanas que tivemos o resultado dessas cinco biópsias (aquela primeira que eu descobri ainda tinha bordas laterais comprometidas, sem lesão profunda, e retiramos essas bordas). A outra do rosto era pré-cancerígena e das três do corpo (uma era pré-cancerígena e as outras duas não tinham malignidade).

Por fim, Kelly Key revelou que acredita já estar livre do câncer de pele:

Acredito que já não tenho mais nada e que mais nenhum procedimento seja necessário (hoje tirei meus pontos! Mas os cuidados serão eternos e todos nós precisamos nos cuidar! Muitas pessoas sabem disso, mas preferem ignorar. Não ignore! Se cuide! Precisamos falar sobre o câncer de pele! E minha missão daqui para frente será essa!