Após dar à luz Theo, Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, mostra decoração da maternidade

18/05/2020 | 18:11



O cantor Sorocaba e sua mulher, Biah Rodrigues, anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, Theo, no último domingo, dia 17. No mesmo dia, Biah compartilhou uma foto fofíssima do filho dormindo no colo do pai. Já nesta segunda-feira, dia 18 de maio, Biah resolveu mostrar para seus seguidores a decoração da maternidade em seus Stories do Instagram, e começou destacando uma pintura que ganhou: Olha que lindo o desenho da placenta!

Apesar de dizer que em outro momento mostraria tudo com mais detalhes, Biah resolveu passar por alguns pontos da decoração e mostrou a lembrancinha feita para todos que a visitassem na maternidade e explicou: - Tudo lindo! Voltamos da sala de parto e já estava assim. Olhem as lembrancinhas. Na embalagem, o que aparentava ser uma vela e mais mimos.

Por fim, a esposa de Sorocaba mostrou que, muito mais que bolo no pote, a decoração contava com pirulitos decorados, caixa de brigadeiros, pote com nozes, bombons e até charuto: - Olha que lindo que ficou isso! Tem charutinho, tem alguns bombons ali e aqui tem mais bolo no pote. Ai meu deus, eu amo!