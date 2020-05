Apresentadora do SBT já saiu com namorado da mãe de Neymar Jr. e fala se teve vuco-vuco

18/05/2020 | 18:10



Flor Fernandez, apresentadora do Triturando, programa do SBT, surpreendeu todo mundo ao revelar que já saiu com Tiago Ramos, o namorado de Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr.! Tudo começou quando Chris Flores selecionou um tópico para que os apresentadores, Gabriel Cartolano, Ana Paula Renault e Flor discutissem: Tudo certo dividir a conta no primeiro encontro?

Flor, então, opinou:

- A gente rala pra caramba. Você quer ter o prazer do meu corpinho, a inteligência da minha mente. Vai sair contando pra todo mundo que depois teve sobremesa comigo? E quer que eu rache a conta? Eu não tô precisando pagar para ter sexo ou a sua companhia. Homem que é homem paga a conta, eu sou das antigas. Se são jovens começando uma vida, ok. Mas vem jantar comigo e pede para rachar a conta?

Ela ainda acrescenta:

- Todo mundo tá em crise. Entenderam por que eu não quis o Tiago lá da mãe do Neymar? Gato, gostoso...

Para a surpresa de todos, Flor explica o que aconteceu:

- Eu fui a primeira. (...) Ele foi até Campinas me visitar. Ele é maravilhoso, educado, gentil, mas amor... eu trabalho para caramba, se eu tiver que pagar conta e ajudar... ele veio por amor, diz ele. E veio despreparado porque eu não sustento homem.

Gabriel ainda quis saber:

- Teve o vuco-vuco ou não teve o vuco-vuco?

E ela respondeu:

- Ele é um gato, educado e gentil, eu fiquei me segurando e pensando: esse homem vai me beijar já já. Eu não cedi. Ele é muito gato, daí você paga a conta, dá carro, dá calça jeans. Eu ia ficar pobre!

Eita!