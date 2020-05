Diretor de Conselho da Casa Branca acredita em recuperação no 2º semestre

18/05/2020 | 17:18



Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow reafirmou que há sinais positivos de que a economia norte-americana irá se recuperar da crise provocada pelo coronavírus ainda este ano, com possível "boom econômico" em 2021. "Sou otimista, acredito na recuperação no segundo semestre", disse, durante reunião com representantes do setor de restaurantes.

Segundo Kudlow, os dados referentes à demanda por gasolina e residências estão indicando avanço e os números de pedido de auxílio-desemprego, embora "terríveis", estão ficando cada vez "menos terríveis que há algumas semanas".

Para ele, a reabertura dos Estados e as notícias positivas sobre vacina são passos importantes para a retomada.

Pressionado pelos empresários para estender o prazo para uso dos recursos no âmbito do programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês), de oito para 24 semanas, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, que também participou do encontro, disse que "há apoio bipartidário" para a mudança e que o governo está trabalhando nisso.