Porsche revela nova geração do 911 Targa

Leo Alves

Do Garagem360



18/05/2020 | 17:18



O Porsche 911 Targa, uma das carrocerias mais clássicas do esportivo, ganhou uma nova geração. Na Europa, ele será oferecido nas versões Targa 4 e Targa 4S com tração integral. Embora tenha sido completamente reformulado, o esportivo segue equipado com o sistema de teto completamente automático e que pode ser aberto e fechado em 19 segundos.

Novo 911 Targa

Como manda a tradição do 911, o Targa abriga em sua traseira o motor boxer biturbo 3,0L de seis cilindros. A versão Targa 4 tem 385 cv de potência (a 6.500 rpm) e 45,8 kgfm de torque máximo (entre 1.950 rpm e 5 mil rpm). Ele faz de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e tem máxima de 289 km/h.

Já o Targa 4S tem 450 cv (a 6.500 rpm) e 54 kgfm de torque (entre 2.300 rpm e 5 mil rpm). Com isso, ele atinge os 100 km/h em 3,8 segundos e é capaz de chegar aos 304 km/h de velocidade máxima.

Ambos são equipados de série com a transmissão automatizada PDK de oito marchas. Porém, o Targa 4S oferece como opcional a transmissão manual de sete marchas, para a alegria dos fãs mais puristas.