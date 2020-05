Mary-Kate Olsen quis acelerar o processo de divórcio na justiça por medo de ser expulsa de casa

18/05/2020 | 17:10



Mary-Kate Olsen anunciou a sua separação de Olivier Sarkozy, porém, ela ainda não conseguiu oficializar o seu divórcio, pois o caso não está sendo considerado essencial para ser resolvido agora, enquanto acontece a pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, só casos mais urgentes estão em andamento. Com isso, o seu pedido de divórcio, feito na justiça, foi negado.

Agora, a People informou que, no documento enviado à justiça, a designer fez o pedido para acelerar o processo do divórcio por medo de ser expulsa de sua própria casa, pelo ex:

Esse formulário é uma emergência porque meu marido espera que eu saia de nossa casa na segunda-feira, 18 de maio de 2020, no meio da cidade de Nova York em pausa devido à Covid-19. Estou com medo que meu marido esteja tentando me privar da casa onde moramos e, se ele for bem-sucedido, não apenas perderei minha casa, mas também correrei o risco de perder meus bens pessoais, disse, acrescentando que está gravemente preocupada com o fato de meu marido dissipar, alienar e/ou ocultar não apenas meus pertences, mas também nossos pertences conjugais que estão no apartamento.

O advogado Bernard Post, que esteve em contato com a People, informou qual é a possível causa de Mary-Kate ter tido o seu pedido de divórcio negado:

- Se ela realmente não tivesse outro lugar para morar, isso poderia ter atraído a atenção do juiz, disse, acrescentando que a designer tem outras casas para morar e que uma emergência de divórcio, no meio de uma pandemia, seria se, por exemplo, a mulher estivesse sofrendo abusos e violências.