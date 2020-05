18/05/2020 | 16:11



Whindersson Nunes está com paródia nova! E, dessa vez, ele fez uma superprodução!

Na noite do último domingo (18) Nunes lançou Lascados e Pelados, paródia do reality de sobrevivência Largados e Pelados, do Discovery Channel.

No programa original, os participantes são deixados em um lugar remoto e têm suas habilidades de sobrevivência testadas - tudo isso sem roupas!

Ao lado do youtuber na paródia está Bubiz Barros - e a ex-BBB Elana Valenaria.

Whinder comentou ainda que a produção deu muito trabalho - mas o resultado parece estar incrível.