Filha do cantor Leonardo vai ao cabeleireiro e precisa se explicar nas redes sociais

18/05/2020 | 16:11



Lyandra Mota Costa, filha médica do cantor Leonardo, compartilhou em seu Instagram que foi ao cabeleireiro mudar o visual. Além dos tratamentos necessários aos fios, Lyandra também cortou franja. Entretanto, o novo look da jovem não agradou os internautas, que criticaram o fato da médica ter furado a quarentena para realizar a mudança. Por isso, Lyandra precisou se explicar nas redes sociais, de acordo com o jornal Extra:

Vieram me julgar porque eu estava no cabeleireiro. Aqui na minha cidade o comércio está aberto. Só tirei a máscara no salão para tirar a foto. Vou uma vez por mês para o Rio para trabalhar. Quando voltei da última vez, fiz o teste logo na manhã seguinte. Estou negativo. Tomei todas as precauções possíveis, não fui descuidada.

Complicado, não é?