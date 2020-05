Rafa Kalimann aceita convite do ex-marido e revela: O tanto que você me apoiou

18/05/2020 | 16:10



Rafa Kalimann, influencer e segunda colocada do Big Brother Brasil 20, foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo por dois anos - de 2016 a 2018 -, mas, mesmo após a separação, a amizade entre os dois parece continuar. No último sábado, dia 16, Kalimann publicou uma foto em seu Instagram para anunciar que faria uma live no mesmo dia e, nos comentários, Rodolffo aproveitou para fazer um convite à ex-mulher:

Se você tivesse coragem de apresentar nossa live [referindo-se ao show ao vivo de sua dupla sertaneja, Israel e Rodolffo, que acontecerá no dia 22 de maio], hein?

A influencer respondeu o cantor e ainda revelou sentir muita gratidão por Rodolffo:

Apresento! Óbvio! O tanto que você me apoiou, sou muito grata... Vamos organizar!

Em resposta ao cantor, muitos seguidores de Rafa Kalimann definiram a relação dos dois como madura e respeitosa.