Mãe de Duda Reis faz piada sobre namoro da filha com Nego do Borel

18/05/2020 | 16:10



Parece que o clima ainda está tenso na família de Duda Reis! Isso porque, mesmo depois de trocar declarações os pais nas redes sociais, eles ainda não aprovam o relacionamento dela com Nego do Borel. No último domingo, dia 17, a atriz compartilhou um vídeo com o cantor em que ambos aparecem dançando e se divertindo. Como legenda, ela declarou:

Se te faz rir sem nenhuma piada, se a voz te acalma, se o abraço te faz sentir seguro, se o mundo para quando estão juntos... É amor (essa descoberta já tem muito tempo, te amo muito vida).

A postagem recebeu muitos comentários positivos, incluindo de fãs que apoiam o casal. Porém, a mãe de Duda, Simone Reis Barreiros, não gostou da publicação e em seu próprio Instagram fez piada com a declaração da filha.

Se te faz rir sem nenhuma piada? Não é amor, é um abestado ao seu lado, começou ela no Instagram Stories.

Após o comentário, ainda no Instagram, ela postou o seguinte texto:

Na pista de dança, como na vida, você só pode ser tão bom quanto o seu par. Robin Henning. O descompasso e a desarmonia só nos prova que, mais cedo ou mais tarde, a queda virá, talvez em meio a uma grande plateia ou apenas entre quatro paredes! A dança é como a vida: se você não acredita que seu par seja capaz de te conduzir e te segurar de forma segura num grande salto, não continue, porque a queda pode ser enorme e o prejuízo também!