10 tours virtuais nos EUA para celebrar o Dia Internacional do Museu

O Dia Internacional do Museu é celebrado em 18 de maio desde 1977. Para celebrar a data, o VisiteOsUSA.br , site oficial de turismo dos Estados Unidos, selecionou 10 estabelecimentos culturais no país que oferecem experiências virtuais. As opções vão desde o o Guggenheim, em Nova York , até o Art Institute of Chicago. Confira.

1. Solomon R. Guggenheim, em Nova York

Alexandra Nicolae on Unsplash Solomon R. Guggenheim, em Nova York

O projeto do arquiteto Frank Lloyd Wright transformou o Solomon R. Guggenheim em um dos cartões-postais de Nova York. O museu disponibiliza algumas de suas coleções e exposições online, incluindo obras de Franz Marc, Piet Mondrian, Pablo Picasso e Jeff Koons. O site do Guggenheim traz ainda a história da construção do edifício e algumas explicações por trás de suas obras-primas.

Faça o tour virtual aqui.

2. Museum of Fine Arts, em Boston e Houston

Divulgação Museum of Fine Arts, em Boston

O Museu de Belas Artes de Boston é um dos mais abrangentes do mundo, com uma coleção que vai dos tempos pré-históricos até os dias modernos. Pinturas de renome mundial de Rembrandt, Van Gogh, Gauguin e Cassatt – assim como o melhor grupo de Monets fora de Paris e uma das coleções de gravuras e desenhos mais ricas do mundo – dividem espaço com múmias, esculturas, cerâmicas e ouro do antigo Egito, da Grécia, do Oriente e do Império Romano.

No final de abril, o museu lançou a nova exposição “Monet and Boston: Last impression”. O passeio virtual é indicado para crianças e familiares.

Faça o tour virtual aqui.

3. The Art Institute of Chicago, em Chicago

The Art Institute of Chicago, em Chicago

Explore milhares de obras de arte na ampla coleção do museu com artistas de todos os cantos do mundo, além de livros, escritos, materiais de referência e outros recursos. As obras-primas do museu incluem uma das peças mais famosas de Van Gogh, The Bedroom, de 1889, e The Water Lilies, de Claude Monet (1906), além de muitas outras obras clássicas e históricas de Pablo Picasso, Henri Matisse, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Francis Bacon, Salvador Dali e Andy Warhol.

Faça o tour virtual aqui.

4. NASA Tours: Virginia, Ohio e Houston

Paulo Basso Jr. Space Center Houston

A NASA oferece passeios virtuais gratuitos em programas de tripulação comercial, voos, visitas à estratosfera, missões e excursões. Vale a pena conferir as opções no Langley Research Center, em Virginia, e no Glenn Research Center, em Ohio

O Space Center Houston também tem um aplicativo que reúne passeios virtuais, experiências de realidade aumentada, vídeos e histórias em áudio a respeito da exploração espacial.

Faça o tour virtual da expedição Apollo 13 aqui.

5. National Gallery of Art, em Washington DC

Divulgação Obra de Monet na National Gallery of Art, em Washington DC

Fundada em 1937, a National Gallery of Art oferece tours em vídeo das exposições atuais, analisa os destaques da coleção e oferece gravações em áudio e vídeo de palestras de artistas e curadores.

O tour virtual inclui as exposições Degas at the Opera and Raphael and his Circle, além de mais de 150 mil esculturas, artes decorativas, gravuras, desenhos, fotografias e pinturas da coleção permanente da galeria.

Faça o tour virtual aqui.

6. Smithsonian National Museum Of Natural History, em Washington DC

Alejandro Barba on Unsplash Smithsonian National Museum Of Natural History, em Washington DC

O Museu Nacional de História Natural de Washington DC é um dos mais visitados do mundo e está promovendo um tour por seus tesouros. A excursão passa por diversas salas, com imagens em 360 graus. Há exposições excepcionais, incluindo o Hall of Mammals, o Insect Zoo e o Dinosaurs and Hall of Paleo.

Faça o tour virtual aqui.

7. The National Women’s History Museum, em Alexandria, Virginia

A missão do National Women’s History Museum é educar, inspirar, capacitar e moldar o futuro, integrando história e cultura distintivas das mulheres nos Estados Unidos. Parte dessa tarefa é entregue por meio de exposições online que trazem relatos orais da cultura política feminina, da Segunda Guerra Mundial, das mulheres da Nasa, das mulheres nas Olimpíadas e muitas outras personalidades femininas.

Faça o tour virtual aqui.

8. The National Museum Of The United States Air Force, em Dayton, Ohio

Divulgação – Ken LaRock The National Museum Of The United States Air Force, em Dayton, Ohio

O National Museum of the United States Air Force é o museu oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Abriga uma grande variedade de armas e aeronaves militares, incluindo os aviões presidenciais de Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy e Richard Nixon.

O museu também oferece passeios virtuais que permitem vislumbrar aeronaves desativadas da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã e da Guerra da Coreia.

Faça o tour virtual aqui.

9. Getty Museum, em Los Angeles, California

Harry on Unsplash Getty Center, em Los Angeles

Trabalhando em colaboração com parceiros de todo o mundo, a Getty Foundation, o Getty Conservation Institute, o Getty Museum e o Getty Research Institute se dedicam à maior compreensão das relações entre as muitas culturas do mundo. Os programas J. Paul Getty Trust e Getty, com sede em Los Angeles, compartilham arte, conhecimento e recursos online no site Getty.edu.

O museu conta com dois passeios virtuais: o “Coma, beba e seja alegre” e o processo criativo de Michelangelo revelado por seus desenhos.

Faça os tours virtuais aqui.

10. Detroit Institute of Arts, em Detroit, Michigan

Pixabay Detroit Institute of Arts

Ícone da arte mexicana, Frida Kahlo é o grande destaque de duas das quatro exposições online disponíveis no Detroit Institute of Arts. Fundada em 1885, a coleção do museu está entre as seis principais nos Estados Unidos, compreendendo uma pesquisa multicultural e multinacional da criatividade humana desde a pré-história até o século 21.

A fundação foi lançada por William Valentiner, um estudioso e historiador de arte de Berlim que, com o apoio de clientes generosos, adquiriu muitas obras importantes que estabeleceram o quadro das coleções atuais. Entre as aquisições durante seu mandato como diretor do museu estão o ciclo de afrescos da indústria de Detroit, do artista mexicano Diego Rivera, e o autorretrato de Vincent van Gogh, a primeira pintura do artista holandês a entrar em uma coleção de museus nos EUA.

Faça o tour virtual aqui.