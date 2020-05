Jennifer Aniston usou anel de noivado dado por Brad Pitt quando encontrou o ator em premiação

18/05/2020 | 14:11



Relembrando os velhos tempos? Segundo o jornal Daily Mirror, Jennifer Aniston teria usado o anel de noivado dado a ela pelo ex-marido, Brad Pitt, quando os dois se encontraram no SAG Awards 2020, que aconteceu no início deste ano. A publicação afirma que, mesmo depois de um tempo desde a premiação, foi descoberto agora que a joia presente em um dos dedos da atriz seria a mesma que o ator deu quando ambos ficaram noivos em 1999.

O encontro dos artistas deu o que falar na época, principalmente porque os dois não eram vistos juntos desde o fim do relacionamento, em 2006. Logo na sequência, Brad engatou um romance com Angelina Jolie, com quem ficou durante dez anos.

O anel, conforme diz a publicação, foi dado pelo ator em 1999 e tem valor estimado em 500 mil dólares, aproximadamente dois milhões e 900 mil reais. Além disso, Brad ainda foi o responsável pelo design, em um trabalho conjunto com a designer de joias Silvia Damiani.

Atualmente, Jennifer e Brad estão solteiros e são alvo de muitos rumores sobre uma suposta retomada de relacionamento. Porém, até o momento, nada foi confirmado.