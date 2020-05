Rapper acusa Snoop Dogg de dedurar empresário e divulga vídeo onde ele supostamente trai sua esposa

18/05/2020 | 14:10



Os rappers Snoop Dogg e 6ix9ine brigaram publicamente no último domingo, dia 17, e surpreenderam os internautas. Segundo informações do jornal The Independent, tudo começou quando 6ix9ine acusou Snoop de ter dedurado o co-fundador da gravadora Death Row, Suge Knight. Anteriormente, entretanto, a voz de Onda Diferente já havia demonstrado nas redes sociais que se incomodava com o fato do rival ter sido enaltecido pela mídia internacional mesmo após ter sido condenado à 50 anos de prisão, criticando ainda o acordo feito para que 6ix9ine fosse liberado do sistema carcerário precocemente. A resposta do músico, então, foi perguntar aos seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram se eles gostariam de saber quais rappers já denunciaram seus colegas. Eita!

Momentos depois, 6ix9ine publicou duas mensagens direcionadas a Snoop.

@snoopdoog ei, senhor, vamos conversar. Você está em negação, a papelada está online e Suge Knight fala na prisão, mas optamos por ignorar quem queremos chamar de ratos.

Dogg teria negado as acusações e publicado um vídeo cheio de ofensas ao rival em seu Instagram.

A última vez que você disse algo, eu não tinha tempo. Mas hoje eu tenho. É melhor você sair da minha frente. Rato, é melhor você me deixar em paz. Eu não sou o único. De jeito nenhum... Vá em frente, faça suas m***as e saia do meu caminho, otário. Seu cachorro covarde, cabeça de arco-íris. Sim, melhor você deixar o Dogg em paz. Vá encontrar um gato para você. Tom e Jerry são m***a. Se f**e com o Dogg [trocadilho de Dogg e dog, cachorro em inglês], nada de bom, otário. Menino Rato.

A discussão continuou e 6ix9ine envolveu até mesmo a esposa de Snoop na história. O artista compartilhou um vídeo onde o rapper aparece falando com uma outra mulher por meio de uma chamada de vídeo, e deu a entender que Dogg já havia traído a mulher.

Por dois anos, enquanto eu estava na prisão, ALGUMAS PESSOAS tentaram destruir a minha carreira, o que não funcionou. Agora, elas dizem ME DEIXE EM PAZ. Este é o mundo em que vivemos. VÁ SE DESCULPAR COM SUA MULHER.

Tenso, não é? Os músicos apagaram todas essas publicações de suas redes, mas os fãs ainda acreditam que a briga não terminou por aí. E você, o que acha?