Quadrilha queima carros e explode único banco público de Monteiro Lobato

18/05/2020 | 13:37



Uma quadrilha explodiu uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta segunda-feira, 18, em Monteiro Lobato, interior de São Paulo. Os criminosos incendiaram dois carros para bloquear a rodovia de acesso à cidade, de 4.653 habitantes, e evitar a perseguição.

A cidade não tem agência da Caixa Econômica Federal,e a agência atacada respondia pela transferência dos recursos do auxílio emergencial aos postos de pagamento.

Conforme a Polícia Civil, os criminosos não teriam levado o dinheiro do cofre, mas o prédio foi interditado.

O ataque aconteceu às 3h30 da madrugada, na agência localizada na praça Deputado Cunha Bueno. Os criminosos chegaram em vários veículos e fizeram disparos para manter a polícia afastada. Os tiros, seguidos de explosões, assustaram os moradores.

Na fuga, os criminosos deixaram explosivos intactos no interior da agência e incendiaram dois carros na rodovia SP-050. Bananas de dinamite foram abandonadas próximas dos veículos. O grupo especializado em explosivos da Polícia Militar foi acionado para o resgate das bombas.

Este foi o terceiro ataque com explosivos a agências de bancos públicos do interior de São Paulo desde que o pagamento do auxílio emergencial começou a ser feito.

Na última terça-feira, 12, uma agência da Caixa foi explodida em Taquarituba. A unidade já voltou a funcionar.

No dia 2 deste mês, uma agência do Banco do Brasil foi atacada com explosivos em Ourinhos. Nessa ação, os bandidos usaram reféns como escudos humanos durante a fuga.