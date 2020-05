Sasha Meneghel mostra momento em família com Xuxa Meneghel dançando de pijama

18/05/2020 | 13:10



Apesar de acharmos que existe uma grande diferença no modo como os famosos estão passando a quarentena, alguns têm mostrado que sua rotina não é nada diferente das pessoas comum. Sasha Meneghel, por exemplo, postou um vídeo no Stories do Instagram mostrando um pouquinho do seu domingo em família; e muitos talvez tenham se identificado com a situação.

Nas imagens, a estudante de moda mostrou sua mãe, Xuxa Meneghel, ainda de pijama e dançando animadamente ao som do namorado Junno Andrade, que canta e toca a música Toda Forma de Amor, de Lulu Santos, em seu Ukulele. O namorado de Xuxa também parece estar com roupa de dormir, e nem a Golden Retriever da família, Dana, escapou da filmagem!

Sasha ainda postou no Stories uma imagem recordando o dia 17 de maio, conhecido como Dia Internacional Contra a Homofobia. Será que a música de Lulu Santos também foi uma homenagem?