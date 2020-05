No ar na reprise de Fina Estampa, Monica Carvalho revela que foi diagnosticada com o novo coronavírus

18/05/2020 | 13:10



A atriz Monica Carvalho, que interpretou Gloria na novela Fina Estampa, deu uma entrevista à colunista Patrícia Kogut e revelou que foi diagnosticada com o novo coronavírus. A artista, de 49 anos de idade, está isolada em sua casa em São Paulo junto com o marido, Alaor Paris, de 40 anos, e as filhas, Yaclara e Valentina, de quatro e 15 anos de idade, respectivamente:

- Meu marido teve a doença, mas foi praticamente assintomático e durou apenas um dia. Tomou remédio e não sentiu mais nada. Fiz o isolamento junto com minhas filhas e mesmo assim peguei. Três dias depois, comecei com uma coriza, parecia uma rinite, pensei que fosse alergia. Mas no terceiro dia me faltou o olfato. Fiquei preocupada, minha vizinha é médica, sugeriu que eu fizesse o teste e deu positivo. Estou há 11 dias com a doença. Não tive febre, não tive cansaço e nem falta de ar. Tive sorte.

Apesar da sorte, Monica confessou que passar por essa experiência deixou um certo trauma:

- O susto é grande. O impacto emocional da doença foi, para mim, mais forte do que o físico. As fake news sobre a doença me deixam fragilizada. Além de estarmos com a imunidade boa, a mente sã é fundamental.