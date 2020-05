Gloria Maria posta foto clicada pela filha: Zero glamour. Só realidade

18/05/2020 | 13:11



Gloria Maria estará no Conversa com Bial desta segunda-feira, dia 18, e abrirá o jogo sobre o seu mais recente susto: no final de 2019, a jornalista teve que passar por uma cirurgia de retirada de tumor em seu cérebro. Desde então, ela tem aberto o jogo sobre como foi passar por essa situação.

Para chamar seus seguidores para assistirem ao programa, ela postou uma foto em seu Instagram que foi clicada por uma de suas filhas, Laura ou Maria. Na legenda, escreveu:

Essa foto feita pela minha filha é para lembrar que amanhã vou estar conversando com o Pedro Bial na nova temporada do programa dele. Vou contar como foram esses meus últimos sete meses desde a minha cirurgia. Um papo direto sem frescura. Cada um na sua casa. Zero glamour. Só realidade. Depois do Jornal da Globo! Esperamos vocês.

O Conversa com Bial vai ao ar nesta segunda, dia 18, logo após o Jornal da Globo.