Lexa arrecada 22 toneladas de alimentos em live pelo YouTube

18/05/2020 | 12:58



Lexa fez uma live em sua casa no último sábado, 16, com duas bailarinas e a equipe de produção presentes, com os devidos cuidados de distanciamento social, segundo a cantora. "Não vejo meu balé há muito tempo, nem a minha banda", disse.

A transmissão ao vivo teve um fim beneficente e ajudou a arrecadar cerca de 22 toneladas de alimentos com uma hora de show.

Ela contou que toda sua equipe fez o teste do novo coronavírus para reduzir riscos. "Está todo mundo aqui no distanciamento mesmo com o teste dando negativo. Está todo mundo testado aqui", afirmou.

Lexa cantou sucessos seus como Amor Bandido, Chama Ela, Aquecimento da Lexa e Se Eu Mandar.

Entre uma música e outra, ela recebeu depoimentos de carinho de seu marido, MC Guimê, que a chamou de "batalhadora" por sua dedicação aos palcos, e leu comentários de fãs.

A live pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=VhwpmTqDSs0