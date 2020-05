Índice de estoques cai 7,8% e atinge menor nível desde 2018

18/05/2020 | 12:53



O Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano recuou 7,8% em maio, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O indicador caiu para 109,61 pontos, de 118,89 em abril, e atingiu seu menor nível desde outubro de 2018 (109,01).

A proporção de empresários que consideram seus estoques adequados recuou de 59,3% em abril para 54,6% em maio, também o menor nível desde outubro de 2018 (54,3%).

A razão dos que acreditam ter estoques maiores do que o necessário avançou de 25,9% para 29,9%, enquanto a proporção dos que consideram ter reservas abaixo do ideal avançou de 14,5% para 15,1%. Nesta divulgação, 0,4% dos entrevistados não responderam.

Nas aberturas pelo porte, 55,7% das grandes empresas consideravam ter estoques adequados, contra 54,6% das pequenas.

Um terço das pequenas empresas (30%) acreditava ter mais estoques do que o necessário, contra 23,0% das grandes. Nesta base, as que consideravam ter menos reservas do que o adequado eram 15,0% e 21,3%, respectivamente.