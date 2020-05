Estado quer antecipar feriado para aumentar índice de isolamento

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



18/05/2020 | 12:26



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou o envio de decreto para Assembleia Legislativa em que antecipa o feriado de 9 de Julho (em que é comemorada a Revolução Constitucionalista) para o próximo dia 25, segunda-feira. Ele também pediu para que os prefeitos da região metropolitana - o que inclui o Grande ABC - sigam o exemplo da Capital, que determinará feriado também nos dias 26 e 27, para que as pessoas possam ficar em casa.

"Nos feriados temos índices mais elevados de isolamento e isso contribui para o controle da pandemia. Com essa decisão desejamos que possamos ter índices semelhantes aos últimos feriados e aos finais de semana. Com isso também vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana possam avaliar a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esse feriado, dias 26 e 27 de maio", justificou o governador. Segundo ele, embora exista o protocolo de lockdown, neste momento não há a determinação do mesmo. "Estamos tentando todas as alternativas possíveis para que possamos achatar a curva e evitar o colapso do sistema público e privado de saúde."

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) diz que ontem houve uma ocupação de 76% de leitos de enfermaria e 91% dos leitos de UTI. "De cada dez pessoas que conseguem tratamento em São Paulo conseguimos salvar nove vidas. A nossa preocupação em ampliar o isolamento social é para evitar que todo mundo fique doente e não lote os leitos disponíveis", disse. A ideia agora é antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro) para ampliar o isolamento social. Os feriados ficariam entre os dias 26 e 27 e os demais dias restante da semana, ponto facultativo.