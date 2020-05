Procura maior que oferta

Do Diário do Grande Abc



18/05/2020 | 11:49



O avanço global do novo coronavírus, que rapidamente atingiu praticamente todos os continentes, tem exigido esforços de governantes, profissionais da saúde e população, que invariavelmente é obrigada a enfrentar processos amargos, tal qual o isolamento físico, como medida de contenção à expansão do vírus. A velocidade com que se espalhou e a proporção que tomou também obrigam o uso de recursos financeiros e técnicos jamais imaginados. Com milhares de pessoas infectadas nos quatro cantos do planeta, também faltam equipamentos hospitalares e insumos capazes de dar conta da demanda.

Empresas dos mais variados segmentos entraram na luta, readaptaram processos e passaram a produzir equipamentos e insumos essenciais no tratamento e prevenção da doença, como respiradores e testes. Ainda assim, o resultado tem sido insuficiente e torna o combate ao micro-organismo desafio hercúleo, sobretudo para aqueles que estão na linha de frente, caso dos profissionais de saúde. Mesmo para estes, às vezes, faltam equipamentos de segurança, pois o que se produz não atende às necessidades de todos os países atingidos.

<EM>Importante forma de prevenção, o teste para o novo coronavírus está entre os insumos insuficientes. E, mesmo que houvesse em quantidade, provavelmente exigiria longo tempo para que toda a população do Brasil, por exemplo, fosse verificada. No entanto, o momento exige pressa, pois a transmissão do vírus é de velocidade impressionante. Se não há para todos, que pelo menos se tente testar parcela da população de cada cidade, de forma a garantir maior segurança ao detectar pessoa portadora do coronavírus, mas que não tem sintomas e, por isso, sequer imagina que pode transmitir.

São Caetano optou por esse caminho. Depois de comerciantes e funcionários, profissionais da saúde e de salões de beleza, a partir de hoje a Prefeitura amplia o rol de categorias que terão à disposição o teste para o novo coronavírus. O objetivo da administração, por ora, é examinar 30 mil dos cerca de 160 mil moradores. O ideal, reconhece o Paço, seria testar todos. No entanto, não há material disponível, pois a procura é imensamente maior do que a oferta. Aqui e no resto do mundo. Mas é um bom começo.