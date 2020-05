Vale retoma operações de terminal na Malásia, após manutenções

18/05/2020 | 11:12



A Vale anuncia retomada das operações de carregamento em seu centro de distribuição na Malásia, o Terminal Marítimo Teluk Rubiah, no último sábado, 16. A interrupção ocorreu em 24 de março, por "incapacidade temporária de garantir os recursos mínimos para operar o terminal em meio à pandemia do COVID-19", segundo explica comunicado da empresa.

Foram feiras manutenções no terminal para garantir o retorno, com a implementação de protocolos de saúde e segurança e recursos para operar com segurança o TMRT.

A Vale diz que a retomada não impacta o guidance de produção de minério de ferro, de 310 milhões a 330 milhões de toneladas em 2020, mas "aumenta a flexibilidade operacional e fortalece sua cadeia de valor".

O TRMT embarcou 23,7 Mt de minério de ferro em 2019.