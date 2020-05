Babu Santana cria o ofurô do paizão para ironizar rumores e conquista a web

18/05/2020 | 11:10



No último domingo, dia 17, Babu Santana realizou mais uma live! O ator, que recentemente conquistou o Brasil ao participar do BBB20, cozinhou alguns pratos e protagonizou momentos bem especiais ao lado de sua namorada, Tatiane Melo. Em determinado momento, ele brincou com os rumores que surgiram na época em que participou do reality show indicando que ele morava em uma casa enorme, com piscina e outros luxos:

- Vocês sabem que vazou, o Babu mora em uma casa enorme de 60 metros quadrados, o Babu tem uma casa com uma piscina incrível..., disse, com ironia.

Em seguida, uma música começa e o paizão, como ficou conhecido nas redes sociais, tira a roupa e ganha elogio de delícia de Tatiana! Depois, ele entra na tal piscina enorme: uma caixa d'água! Ao entrar, por ser muito fundo, Babu quase caiu, mas não perdeu a piada:

- Ludmilla, em homenagem a você! Eu quase caí na piscina!

Já dentro da água, ele disse:

- Eu tô aqui, na jacuzzi. E vocês ainda achavam que eu estava na pior! Se isso é estar na pior, o que é estar bem? Começamos o quadro: o ofurô do paizão.

Tatiana, então, chegou pétalas em Babu e depois entrou na caixa d'água para acompanhá-lo. No Twitter, os fãs amaram a cena:

Se você não está num ofurô sendo agraciado com pétalas de rosa pela sua mulher então você definitivamente está pior que o Babu.

A jacuzzi do Babu... Olha as coisas melhorando!

Queria tá assim com a pessoa que eu gosto.