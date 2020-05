Audi R8: unidades previstas para 2020 esgotam em uma semana

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



18/05/2020 | 10:18



Programado para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano, o novo Audi R8 fez sucesso na pré-venda. Segundo a fabricante, todas as unidades previstas para 2020 esgotaram em uma semana (o número exato de vendas não foi divulgado).

Os modelos, vendidos por R$ 1.234.990, serão entregues aos proprietários a partir de setembro. Vale destacar que o esportivo continua disponível para encomendas com prazo de entrega previsto para o início de 2021. As solicitações podem ser feitas pelo site oficial ou diretamente com as concessionárias, de forma online.

Um dos diferenciais é que o cliente pode customizar vários detalhes do Audi R8. Ao todo, são quase 1,6 milhão de combinações possíveis. Elas envolvem itens como cores externas, side blade, acabamento externo, capa do retrovisor, cor do logotipo da Audi, design de rodas 20”, pinças de freio, acabamento interno, revestimento do teto e padrão do revestimento dos assentos.