Tóquio, Kyoto, Osaka… Álbum revela as cidades mais famosas do Japão

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



18/05/2020 | 10:18



A cidade de Tóquio é a porta de entrada para quem pretende conhecer o Japão. Cosmopolita, a capital do país conquista com suas luzes, ruas movimentadas e serviços de alta qualidade. Além dela, porém, há muitos outros destinos incríveis na Terra do Sol Nascente, como Osaka, Kyoto e Yokohama.

Principais cidades do Japão

Na galeria, veja fotos de oito cidades japonesas que valem a visita: