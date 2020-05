Conheça Nothing, a menor cidade fantasma dos EUA

Marcella Blass

Nothing (do inglês, Nada) é uma cidade fantasma ao leste do condado de Mohave, no Arizona (EUA). Criada por quatro amigos em 1977, ela é composta por um posto de gasolina com garagem e uma pequena loja de conveniência (chamada All-Mart) em um trecho isolado, à beira da autoestrada U.S. Route 93.

Em certo momento, o Departamento de Transporte do Arizona chegou a colocar uma placa especial na entrada da cidade. Ela dizia: “Cidade de Nada, Arizona. Fundada em 1977. Elevação 3.269ft. Os cidadãos leais de Nada estão cheios de esperança, fé e crença na ética de trabalho. Ao longo dos anos, essas pessoas dedicadas tiveram fé no Nada, esperavam o Nada, trabalharam do Nada, para o Nada”.

Queda e ascensão (e queda de novo)

Como a cidade está localizada em uma área com pouquíssimo movimento, por volta de 2005 ela foi completamente abandonada. Fato que fez com que seu pequeno comércio sucumbissem ao deserto do Arizona.

Mas, em 2009, Nothing teve a sua segunda chance quando o ex-criador de porcos Mike Jensen comprou o local, limpou todo o lixo e, com uma grande placa, prometeu “Uma nova Nada em breve”. A ideia era reformar o mercadinho e comercializar lembranças. Enquanto isso, ele usou o estacionamento para vender pizza e atrair gente com um food truck.

Mas o movimento em Nothing não durou muito e logo a população voltou a zero. Hoje, o que se vê na cidade são apenas as ruínas do posto de gasolina e da lojinha de conveniência. Enquanto as pichações nas paredes parecem mostrar que Nothing nunca foi tão visitada.

Vista de cima

Se você ficou curioso, dá para fazer uma visitinha a Nothing por meio do Google Maps. Neste link, é possível ver que não havia mais muita coisa da cidade em 2018. Já a vista da estrada, neste link, mostra (de longe) a pequena Nada em 2009, quando Mike Jensen tentou fazer dela um ponto turístico.