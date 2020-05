Santo André alcança 100 mortes pelo novo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 23:30



Santo André alcançou ontem a marca de 100 vítimas fatais pelo coronavírus. Com dois novos registros de óbitos (um homem de 66 anos e uma mulher, de 80 – ambos com comorbidades), a cidade chegou a uma centena de perdas. Além disso, São Bernardo bateu o recorde de mortes em um único dia, com as 11 divulgadas ontem no boletim epidemiológico do município: sete homens, com 56, 62, 67, 68, 74, 84 e 88 anos, e quatro mulheres, de 50, 65, 75 e 84 anos, todos com doenças preexistentes. São Caetano também registrou mais um óbito e, no total, o Grande ABC já registra 381.

A região soma 3.721 pessoas infectadas – a maior parte delas em São Bernardo, que tem 1.083, seguida por Santo André, que ultrapassou a barreira do milhar, contabilizando 1.047 – enquanto outras 7.005 ainda aguardam por exames para saberem se estão ou estiveram com a doença.

Ontem, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, a Região Metropolitana de São paulo alcançou 92,2% de taxa de ocupação nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), índice – inclusive – que sugere a proximidade da necessidade de implementação do lockdown nesta área. Por outro lado, nos informativos de ontem, São Bernardo indicou que tem 59% das acomodações intensivas preenchidas (66 das 111 em funcionamento) e São Caetano, 66%.

Já Santo André tem 100% dos leitos de UTI do CHM (Centro Hospitalar Municipal) ocupados, mas ainda oferece estrutura no hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (que está com uma taxa total de ocupação em 58%; quando o índice chegar a 70% o equipamento provisório no Estádio Bruno Daniel entra em ação). “A gente depende do Ministério da Saúde para credenciar novos leitos, mas há uma falta de sintonia nos poderes”, criticou o prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), em transmissão ontem à noite nas redes sociais.

O chefe do Paço de Santo André ainda fez questão de exaltar a quantidade de altas médicas registradas na cidade até ontem: 631. “É uma das maiores do Brasil. Seguimos à risca as regulamentações e protocolos do Ministério da Saúde”, salientou Paulo Serra, que lamentou o número de munícipes nas ruas que, consequentemente, derrubam os índices de isolamento da cidade. “Infelizmente”, disse.

No Estado, já são 4.782 mortes (sendo 2.832 homens e 1.950 mulheres) em decorrência da Covid-19. Além disso, 62.345 pessoas testaram positivo para a doença. Já na esfera nacional, já são 241.080 pacientes positivados e 16.118 que evoluíram a óbito.