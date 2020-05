Paço estende prazo e estima conclusão do teatro Carlos Gomes em outubro

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 23:59



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), estendeu o prazo de obras de revitalização do Cine Theatro Carlos Gomes, localizado no Centro, e a nova previsão é a de que as intervenções sejam concluídas em outubro. O equipamento é tombado como patrimônio cultural andreense e está fechado desde 2008 por causa de problemas estruturais. A expectativa inicial era que a primeira etapa fosse entregue em abril, no mês de aniversário da cidade, e finalização até fim de julho, mas o Paço realinhou o cronograma estimado diante da pandemia do novo coronavírus.

A administração tucana formalizou na quinta-feira a contratação da empresa Júlio Moraes Conservação e Restauro Ltda para dar continuidade às fases da obra. De acordo com o vínculo, sacramentado de forma direta, por notória especialização, a firma ficará responsável pela prestação de serviços especializados de revitalização do espaço de variedades. O termo foi homologado pelo valor de R$ 1,29 milhão. A proposta do Paço é transformar o equipamento em local multiuso, polo cultural e centro de convivência, além de fazer interligação com o calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima.

O investimento total na ocasião da assinatura era estimado em até R$ 5 milhões, com recursos da Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). A Prefeitura firmou até agora dois contratos. O primeiro de reparações e adequações, na quantia de R$ 2,1 milhões, e esse outro termo celebrado na última semana, o que compreende o montante de R$ 3,49 milhões.

A Prefeitura rechaçou que a obras do Carlos Gomes tenham sido paralisadas. Alegou, contudo, que houve “diminuição no ritmo dos serviços em razão de atraso de entrega de materiais dos fornecedores, bem como diminuição na quantidade de mão de obra empregada por fatores de saúde dos funcionários”, situação gerada pela pandemia.

O projeto de intervenção no Carlos Gomes envolve reforma, recuperação e preservação das estruturas e elementos protegidos pelo tombamento, tendo conceito de praça coberta para permitir o trânsito do público. “A intervenção tem como objetivo a recuperação e a reocupação do edifício, importante referência cultural e espaço de sociabilização de Santo André”, pontuou o Paço, por nota.