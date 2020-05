Estado prevê ressarcimento a consórcio da Linha 18

Fábio Martins

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/05/2020 | 23:30



O governo do Estado decidiu reservar futuros gastos com a rescisão contratual da PPP (Parceria Público-Privada) da Linha 18-Bronze do Metrô, projeto que previa a ligação do Grande ABC à Capital, mas que foi extinto há cerca de um ano pela gestão João Doria (PSDB), depois de anos de morosidade, e trocado por BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade).

A previsão com possíveis despesas de ressarcimento ao Consórcio Vem ABC, que venceu a licitação para tocar as obras de construção do modal, foi incluída na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) desenhada pelo Palácio dos Bandeirantes para o ano que vem. O projeto é espécie de prévia da peça orçamentária a ser executada no exercício seguinte.

Contudo, o governo paulista não estimou valores na proposta, classificando a provável despesa com a rescisão contratual como “risco fiscal”, trecho do documento em que o governo estadual elenca série de projetos que possam apresentar riscos de gastos inicialmente não previstos em contratos já firmados, como no caso da PPP da Linha 18. Nesse contexto, há outras eventuais despesas extras listadas como riscos fiscais, como possíveis compensações financeiras a serem pagas em decorrência de atrasos na construção da Estação Vila Sônia, na Zona Oeste da Capital, fase dois da PPP da Linha 4-Amarela.

É a primeira vez que o governo Doria reconhece oficialmente, em documento público, que pode ter de despender recursos para pagar o Consórcio Vem ABC, que, inicialmente, apontou valor de R$ 13 bilhões de ressarcimento. Posteriormente, indicou prejuízo de R$ 50 milhões investidos, corrigidos. No entanto, o Palácio dos Bandeirantes indica que o pagamento será feito no âmbito da Justiça. “Os impactos fiscais serão resultado dos valores ajuizados de indenização e ressarcimento à concessionária (Vem ABC), o qual será apurado com a finalização dos procedimentos legais”, diz trecho do texto da LDO.

Em setembro do ano passado, a Secretaria estadual de Transportes Metropolitanos chegou a alegar que “o contrato com o Consórcio Vem ABC não prevê multa para o caso de rescisão por parte do Estado”. “Para solicitar indenização por eventuais gastos relacionados ao projeto, o consórcio precisará comprová-los”, informou a pasta, em nota enviada ao Diário na ocasião. No valor cobrado pela Vem ABC como multa pela rescisão contratual está a expectativa de lucro que as companhias teriam com os 25 anos de operação que o acordo estabelecia, além de valores já despendidos pelo consórcio.

HISTÓRICO -- Estimada inicialmente em R$ 4,2 bilhões, a PPP da Linha 18-Bronze teve o contrato assinado ainda em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB). O projeto, contudo, seguiu no papel e o acordo foi prorrogado diversas vezes. O principal impasse se deu na falha do governo do Estado em conseguir recursos externos para o custeio com as ações de desapropriações, primeira fase das obras, algo em torno de R$ 600 milhões.

Em julho do ano passado, Doria decidiu extinguir o modal e anunciou a troca pelo BRT, mas os novos planos também seguem sem execução concreta. Questionado sobre o assunto, o governo do Estado não se manifestou.